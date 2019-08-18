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В зоне проведения ООС погиб украинский военный

19:44, 18 августа 2019
Война
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Смерть наступила от осколочного ранения в результате обстрела со стороны боевиков / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Евстегнеев, 1980 года рождения, уроженец с. Дорожинка, Ольшанского района, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения, которое получил в результате обстрела со стороны оккупированной территории.

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