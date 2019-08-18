В зоне проведения ООС погиб украинский военный

Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Василий Евстегнеев. Читайте такжеОккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации на своей странице в Facebook. Отмечается, что Евстегнеев, 1980 года рождения, уроженец с. Дорожинка, Ольшанского района, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения, которое получил в результате обстрела со стороны оккупированной территории.

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