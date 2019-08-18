Боевики били по украинским позициям на Донбассе из гранатометов

Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.

В течение минувших суток, 17 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела украинских позиций.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.