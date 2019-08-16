Нарушений перемирия на Донбассе стало в два раза меньше - СММ ОБСЕ

В частности, в период с 29 июля по 11 августа было задокументировано 2 тысяч 700 нарушений, когда в период за две недели до этого - 6 тысяч таких нарушений.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что за две недели - с 29 июля по 11 августа - зафиксировали уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в два раза.

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с 29 июля по 11 августа СММ зафиксировала около 2 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня (против более 6 тыс. таких нарушений, зафиксированных за предыдущие две недели). В среднем в течение отчетного периода ежедневно было 195 нарушений режима прекращения огня (против среднего ежедневного показателя 720 нарушений за неделю до вступления в силу заявления о подтверждении преданности прекращению огня 21 июля)", - говорится в отчете.

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Также сказано, что СММ обнаружила 126 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода (в том числе 83 в не подконтрольных правительству районах), а также были зафиксированы мины и невзорвавшиеся боеприпасы.

"В Горловке команда СММ зафиксировала повреждение школы, вызванное огнем из крупнокалиберного пулемета, а в Золотом - повреждение школы в результате огня из стрелкового оружия. С начала года, по наблюдениям миссии, было повреждено 11 функционирующих учебных заведений Донецкой и Луганской областей: 10 школ и 1 детский сад", - заявили в миссии.

Кроме того, по наблюдениям СММ, еще до отчетного периода было зафиксировано 4 жертвы среди гражданского населения. В частности, три инцидента произошли до вступления в силу заявления о подтверждении преданности прекращению огня (до 00.01 21 июля), а один, приведший к гибели человека в результате подрыва на мине в Зайцево, - после этого.

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Отдельно сказано, что наблюдатели сталкивались с ограничениями свободы передвижения в 39 случаях, в основном на юге Донецкой области (за исключением одного случая, все ограничения произошли в не подконтрольных правительству Украины районах).

"Во время полетов в районах вблизи линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ в 58 случаях подвергались воздействию помех сигнала, по оценке, в результате глушения. В двух случаях по беспилотным летательным аппаратам СММ стреляли из стрелкового оружия", - заявили в миссии.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля установлен очередной режим тишины.