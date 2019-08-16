За сутки боевики 12 раз нарушили перемирие на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 15 августа, российско-оккупационные войска двенадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Гнутово, Павлополь, Пищевик, Водяное, Опытное, Лебединское, Авдеевка, Южное и Новолуганское.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.