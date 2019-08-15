У Зеленского рассказали, как будут восстанавливать мир на оккупированных территориях

Для урегулирования процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни будет разработана концепция переходного правосудия.

Для урегулирования процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни будет разработана концепция переходного правосудия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, который является сопредседателем Комиссии по вопросам правовой реформы.

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«С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины», - сообщил он.

Среди основных идей, добавил Рябошапка, необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался.

«С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет тому назад», - отметил он.

Рябошапка подчеркнул, что из-за отсутствия национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику.

Он добавил, что на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы будут представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский указом №421/2019 образовал Комиссию по вопросам правовой реформы.

7 августа Зеленский создал в составе Комиссии рабочую группу по реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.