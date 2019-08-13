Данилюк: заседание СНБО по Донбассу готовится

Кроме того, на сентябрь планируется форум в Мариуполе, где должно быть привлечено внимание к развитию Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что заседание СНБО по Донбассу готовится.

Об этом он сообщил в интервью ВВС.

«СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано», - отметил Данилюк.

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На вопрос, касаются ли решения, которые готовятся по Донбассу, какого-то направления - гуманитарного, экономического, секретарь СНБО отметил, что речь идет о комплексе мер.

«Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимания, чего мы ждем и от другой стороны», - сказал он.

На уточнение, идет ли речь, например, о снятии экономической блокады, секретарь Данилюк ответил: «Этот вопрос о блокаде мне и раньше задавали. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет. Это не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории».

Он добавил, что эти предприятия прекратили платить налоги в центральный бюджет, поэтому были причины, и было соответствующее решение СНБО.

«И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет», - подытожил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о «дорожной карте» президента по урегулировании конфликта на Донбассе Данилюк отметил, что она существует: «Все, что касается Донбасса, - наработано ... Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуется».

На замечание, что четверо украинских военнослужащих были убиты гранатометом 9 августа на Донбассе, секретарь СНБО отметил, что это большая потеря.

«Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы понимали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций», - подчеркнул он.

На вопрос, есть ли, по его мнению, сейчас перемирие, Данилюк ответил: «Если вы сравните статистику (хотя, это нельзя называть таким словом), как минимум, обстрелов, и к сожалению, количество раненых и погибших, то вы поймете , что ситуация очень сильно отличается ».

Также на вопрос о том, что президент призвал лидеров «нормандской четверки» собраться для принятия каких-то решений, и когда это может быть, секретарь СНБО отметил: «Ситуация изменилась, потому что произошла эта провокация, которая не может остаться без ответа как внутри страны, так и за ее пределами, то есть со стороны стран, которые являются участниками «нормандского формата». Если никакого ответа нет, тогда это может превратиться просто в рутину. Нам всегда надо иметь скоординированные внутренние и внешние воздействия».

Кроме того, относительно форума в Мариуполе, о котором говорили в Офисе президента, Данилюк пояснил, что такой форум планируется в сентябре.

«Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов», - сказал он.

Данилюк добавил, что позиция Зеленского в том, что «в любых действиях должен быть результат».

«Только информационными мерами мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции - в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес. Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию. Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформ, которые они поддерживают в Украине. Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений», - прогнозирует секретарь СНБО.