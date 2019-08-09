Умер один из старейших украинских добровольцев "Седой" (фото)

Мужчина пошел защищать Украину в 68 лет.

9 августа умер украинский воин Владислав Бунецкий, боец ДУК "Правый сектор" по прозвищу "Седой".

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Об этом сообщил Тарас Бобанич, руководитель Львовского областного отделения "Правый сектор". По его словам, мужчина болел, передает "Форпост".

"Седой" умер в возрасте 71 года, а защищать страну ушел в 68. Мужчина родом из Стрыя.

В 2005 году умерла жена Бунецкого, он сам воспитывал троих детей. В 2014-м в соцсети он познакомился с женщиной из Луганской области. Переехал к ней, вскоре они поженились.

Затем мужчина попал в плен к боевикам, но жена его выкупила. После этого они переехали в Стрый. Позже мужчина стал добровольцем "Правого сектора".

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.