На погибших под Широкино корректировщиков охотился российский спецназ - волонтеры

Это были корректировщики из 37 батальона, сообщили в волонтерской группе Вернись живым.

"На них молился весь сектор М. Им принадлежало до 70% всех пораженных артиллерией сектора целей. Комбат считает, что это была неслучайная мина. На парней охотились. Не просто сепары. Российский спецназ. Таки достали...", - пишет волонтер группы Ольга Кобылинская.

Читайте такжеПод Мариуполем на мине подорвался внедорожник ВСУ: два человека погиблиПо ее словам, у лучших корректировщики сектора, воюя в XXI веке, из оптики был только бинокль.

"Сегодня разговаривала с командиром. Он занимается похоронами. Говорит, что его ребятам противостоят не сепары, а профессиональная российская армия, которая настроена очень решительно. Тем не менее 37 бат в составе 79 бригады совместно с батальоном "Донбасс" уже третий месяц держат оборону", - добавила Кобылинская.