Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством оккупантами четырех бойцов ВСУ на Донбассе
21:07, 07 августа 2019Война
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Лидер турецкого государства заявил, что с грустью узнал о гибели украинских военных.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами четырех военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.
"Мы с прискорбием узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования", - заявил Эрдоган.
Как сообщал УНИАН, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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