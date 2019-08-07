Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством оккупантами четырех бойцов ВСУ на Донбассе

Лидер турецкого государства заявил, что с грустью узнал о гибели украинских военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами четырех военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.

"Мы с прискорбием узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования", - заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.