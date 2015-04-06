Из тиража бурятской газеты вырезали полосу про танкиста, раненного под Дебальцево

Об этом местному агентству FlashSiberia сообщил и.о. главного редактора «Новой Бурятии» Тимур Дугаржапов.

Ранее известный бурятский журналист Аркадий Зарубин сообщил на своей странице в Facebook, что газета «Новая Бурятия» распространяется без 15-й и 16-й полос, а на последней из них был опубликован материал «Бурятский танкист из Дебальцево до сих пор в тяжелом состоянии».

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По словам Дугаржапова, решение о снятии материала было принято редакцией. «Никакой цензуры нет, это было решение нашей редакции, поскольку материал был некорректен и мы его сняли самостоятельно, - сказал главред. - Два дня мы этим делом занимались (вырезали полосы из газет) скорее из гуманитарных соображений, поскольку этот парень некорректно вышел, фотография очень плохо пропечаталась, и ажиотаж, который возник (после публикации на сайте). Нам это все не понравилось. Высасывать из пальца, из этой довольно безобидной информации, нас потом обвинили бы во всех смертных грехах. Мы решили подстраховаться».

На сайте издания материал о танкисте был удален около 15.30 по местному времени. Между тем, кэш страницы пока доступен в Google.

Газета «Новая Бурятия» выходит еженедельно тиражом 50 тыс. экземпляров.

Как сообщал УНИАН, газета «Новая Бурятия» 3 апреля сообщила, что Министерство обороны РФ отказалось помогать танкисту Доржи Батомункуеву, раненому во время боев за Дебальцево.

«Мать танкиста-контрактника Доржи Батомункуева, обгоревшего в танке во время февральской боевой операции под Дебальцево в Украине, сообщила «Новой Бурятии» о том, что ее сын в настоящее время находится на лечении в тяжелом состоянии. Вероятно, у себя на родине, в Агинском Бурятском округе Забайкальского края», - отмечало издание.

По словам матери танкиста, никакой помощи со стороны Министерства обороны РФ «герою Новороссии» не оказывается.

2 марта сам Батомункуев в разговоре с журналистами российской «Новой газеты» рассказал, что российские военные прекрасно понимают, что их отправляют воевать на Донбасс. Он рассказал, что служит на контракте в российской армии. Был призван 25 ноября 2013 года, в июне 2014-го заключил контракт на три года. У него сожжено лицо и руки после боя в Логвиново под Дебальцево. На тот момент он проходил лечение в Донецке, в ожоговом центре при областной центральной клинической больнице.

По его словам, руководство заявляло, что отправляет солдат на учения, но они прекрасно понимали, что отправляются на Донбасс.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.