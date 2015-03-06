Украинцы - кусочки мяса: российский боевик откровенно рассказал о своих взглядах
Боевик из России Игорь Гребцов откровенно рассказал о своих взглядах на жизнь: украинцев он считает кусочками мяса, называя их фашистами, "потому что нам так нравится".
Об этом пишет Сноб.
Игорь Гребцов был одним из немногих боевиков, имеющих высшее образование. Он закончил факультет политологии и социологии Уральского университета, работал в газете «Коммерсант» и в газете «Жизнь», помощником депутата, пресс-секретарем мэра и консультантом Минобороны по вопросам взаимодействия со СМИ.
В частности, в статье цитируется материал Гребцова середины марта (в оригинале опечатка - февраля - ред.) в газете "Качканарский четверг", где он пишет "в ночь на 7 марта моя жизнь изменилась коренным образом. Я вылетел в Крым, чтобы принять участие в массовых антиправительственных беспорядках. Цель - свержение власти в соседней стране".
Читайте также20-летний контрактник из РФ рассказал, как пересек границу и расстреливал украинцев под ДебальцевоНапомним, примерно в то же время президент России Владимир Путин упорно утверждал, что российских войск в Крыму нет, а "зеленые человечки" - это "самооборона Крыма". Членом "самообороны" был и свердловец Гребцов.
Реплики Гребцова в интервью, а также его посты в социальной сети Facebook создают портрет путинской идеологии, в которой православие и имперский национализм без помех соединяются с любовью к советским символам, кровожадностью и ненавистью к "фашистам".
"Украинцы - это кусочки мяса", "нет никакой Украины", "любая страна, за которую пролита хотя бы капля русской крови, может быть частью России", утверждает Гребцов.
Также он уверен, что насиловать женщин - это проявление доблести.
"Не все женщины, с которыми мы спали, хотели с нами спать. Но мы были мужчинами и убедили их в обратном", - объясняет он, почему, по его мнению, у России есть право нападать на любую страну меньше по размеру.
"Русские все время воюют с фашистами. Наши предки, наши деды воевали с фашистами, и поколения русских людей ждали, когда наконец будет какой-то такой же плохой враг. Когда появился, мы назвали их фашистами. Плевать, что они думают на свой счет. Нам нравится называть их фашистами", - ответил Гребцов на вопрос, уверен ли он, что те, кого он убивал, были фашистами.