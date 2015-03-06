Украинцы - кусочки мяса: российский боевик откровенно рассказал о своих взглядах

Об этом пишет Сноб.

Игорь Гребцов был одним из немногих боевиков, имеющих высшее образование. Он закончил факультет политологии и социологии Уральского университета, работал в газете «Коммерсант» и в газете «Жизнь», помощником депутата, пресс-секретарем мэра и консультантом Минобороны по вопросам взаимодействия со СМИ.

В частности, в статье цитируется материал Гребцова середины марта (в оригинале опечатка - февраля - ред.) в газете "Качканарский четверг", где он пишет "в ночь на 7 марта моя жизнь изменилась коренным образом. Я вылетел в Крым, чтобы принять участие в массовых антиправительственных беспорядках. Цель - свержение власти в соседней стране".

Читайте также20-летний контрактник из РФ рассказал, как пересек границу и расстреливал украинцев под ДебальцевоНапомним, примерно в то же время президент России Владимир Путин упорно утверждал, что российских войск в Крыму нет, а "зеленые человечки" - это "самооборона Крыма". Членом "самообороны" был и свердловец Гребцов.

Реплики Гребцова в интервью, а также его посты в социальной сети Facebook создают портрет путинской идеологии, в которой православие и имперский национализм без помех соединяются с любовью к советским символам, кровожадностью и ненавистью к "фашистам".

"Украинцы - это кусочки мяса", "нет никакой Украины", "любая страна, за которую пролита хотя бы капля русской крови, может быть частью России", утверждает Гребцов.

Также он уверен, что насиловать женщин - это проявление доблести.

"Не все женщины, с которыми мы спали, хотели с нами спать. Но мы были мужчинами и убедили их в обратном", - объясняет он, почему, по его мнению, у России есть право нападать на любую страну меньше по размеру.

"Русские все время воюют с фашистами. Наши предки, наши деды воевали с фашистами, и поколения русских людей ждали, когда наконец будет какой-то такой же плохой враг. Когда появился, мы назвали их фашистами. Плевать, что они думают на свой счет. Нам нравится называть их фашистами", - ответил Гребцов на вопрос, уверен ли он, что те, кого он убивал, были фашистами.