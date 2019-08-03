Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", один украинский военный ранен

Оккупанты во время обстрелов не применяли минометы запрещенных калибров.

От начала текущих суток на линии боевого столкновения в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три провокационных обстрела позиций украинских бойцов со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузяник на брифинге.

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«С начала текущих суток по состоянию на 12 часов дня в районе проведения операции зафиксированы три вооруженных провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом минометов запрещенных калибров враг не применял», - отметил Мотузяник.

По его словам, под сегодняшние обстрелы попали защитники населенных пунктов: Крымское, Майорск, Марьинка, однако военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня.

«От начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение и сейчас получает медицинскую помощь», - добавил Мотузяник.

Он подчеркнул, что ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими подразделениями.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины".

Несмотря на это, в минувшие сутки, 2 августа, террористы 10 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения ООС. В результате обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий.