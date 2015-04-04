Ситуация в зоне АТО обострилась - боевики обстреляли Авдеевку, Пески и Опытное

На протяжении вчерашнего вечера, с 18.00 до полуночи 3 апреля, ситуация в зоне АТО несколько обострилась. Боевики не только продолжали вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия, но и применяли артиллерию, которая согласно договоренности должна была быть отведена от линии размежевания, сообщает пресс-центр АТО.

«Наибольшая активность противника и в дальнейшем сохранялась вблизи Донецка. Здесь с 19.06 до 19.45 боевики из 122 - миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. А в 19.45 по этому же городу преступники открыли огонь из танка. Кроме того под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Пески, Опытное и опять же Авдеевка», - говорится в сообщении.

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В сообщении также добавляют, что на Луганщине в 22.00 вблизи поселка Крымское произошло боестолкновение с боевиками, но те вынуждены были отойти. Также в 23.00 из 120 - миллиметрового міномету российско-террористические группировки вели огонь по украинским позициям в районе поселка Нижнее.

Вблизи Мариуполя в 18.20 из 120 миллиметрового миномета боевики обстреляли позиции военных на юго-восточной окраине Бердянского. А в 22.30 минометному обстрелу подверглись позиции сил АТО на юго-западной окраине поселка Широкине.

В общем, с 18 часов до полуночи 3 апреля боевики 14 раз нарушили режим тишины.