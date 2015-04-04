За сегодняшний день боевики 16 раз нарушали режим тишины

Как сообщила пресс-служба АТО, в основном враг использовал стрелковое оружие.

В сообщении отмечается, что в зоне АТО продолжаются вооруженные провокации российско-террористических группировок против украинских войск.

«Так, близ Донецка боевики трижды из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку и один раз Опытное. На Луганщине под минометный огонь попали наши позиции вблизи поселка Орехово. Также, в течение дня преступники 4 раза вели огонь по Майорском», - говорится в сводке.

«Циничность бандитов ярко подтвердил сегодняшний провокационный обстрел. Чтобы обвинить украинскую армию в срыве мирных договоренностей боевики открыли огонь по временно неподконтрольной нашим войскам территории по Донецку», - добавили в пресс-центре АТО.

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«И, несмотря на все попытки российско-террористических группировок втянуть силы АТО в боевые действия, украинские бойцы остаются на ранее определенных позициях и помогают местным жителям готовиться к посевной кампании. Вдоль линии разграничения проводятся работы по разминированию полей, а группы гражданско-военного сотрудничества оказывают гуманитарную помощь населению наиболее пострадавших от обстрелов городов и поселков Донбасса», - отмечается в сообщении.