Экс-руководитель Луганщины назвал риски насчет восстановления моста в Станице Луганской

Он напомнил, что Украина потеряла этот мост в 2016 году сразу же после отвода войск в соответствии с Минскими соглашениями.

Если Украина восстанавливает мост в Станице Луганской, то ей необходимо контролировать обе стороны Северского Донца.

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Такое мнение высказал бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает «Обозреватель». Он предупредил, что иначе не исключены провокации со стороны террористов.

"Кто несет ответственность, что он (мост. – Ред.) завтра не упадет, не взорвется, никто там ничего не открутит? Сторона неподконтрольная или все же Украина?" – поинтересовался он.

"Если Украина – мы должны зайти на ту сторону Северского Донца и нести ответственность за тех граждан, которые переходят мост, а это 8 тысяч людей ежедневно. Если мы это делаем – то мы несем ответственность. А они этого делать не будут. Им чем хуже – тем лучше", – объяснил Гарбуз.

Он напомнил, что Украина потеряла этот мост в 2016 году сразу же после отвода войск в соответствии с Минскими соглашениями.

"За ночь боевики перенесли мешки, поставили оборонительный блокпост уже на этой стороне Северского Донца, и мы потеряли контроль над этой линией", – отметил экс-руководитель областной администрации.

В связи с этим он выразил недоверие и относительно нынешних соглашений.

"Мне кажется – дай Бог, чтобы я ошибался – чтобы разведение войск не стало тем, чтобы нас, Украину, развели... и президента в частности", – предостерег Гарбуз.

При этом политик выступил за открытие транспортного коридора через КПВВ "Золотое". По его словам, пункт готов еще с 2016 года, но "заморожен".

"Там надо час работы, чтобы подключить компьютеры. И начал бы действовать пункт "Золотое". Уже полностью готов", – подчеркнул он.