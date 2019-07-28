Сегодня оккупанты один раз нарушили режим "тишины": под огнем оказался КПВВ "Марьинка"

Террористы обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Так, боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было.

Потерь с украинской стороны нет.