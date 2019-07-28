Сегодня оккупанты один раз нарушили режим "тишины": под огнем оказался КПВВ "Марьинка"
20:25, 28 июля 2019Война
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Террористы обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета.
Боевики стреляли по КПВВ в Марьинке / фото УНИАН
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Так, боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета.
Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было.
Потерь с украинской стороны нет.
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