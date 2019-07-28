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Сегодня оккупанты один раз нарушили режим "тишины": под огнем оказался КПВВ "Марьинка"

20:25, 28 июля 2019
Война
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Боевики стреляли по КПВВ в Марьинке / фото УНИАН

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Так, боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было.

Потерь с украинской стороны нет.

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Теги: #Марьинка