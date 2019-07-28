Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" из крупнокалиберного оружия

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку строго соблюдают режим прекращения огня.

Сегодня ночью боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного оружия.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 28 июля, в 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, они осуществили обстрелы КПВВ "Марьинка", применив при этом великокаліберну оружие. Около пяти одиночных выстрелов было выпущено по КПВВ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что огонь оккупанты вели с направления террикона "Крокодил". При этом украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку строго соблюдают режим прекращения огня.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил был ранен один украинский военнослужащий.