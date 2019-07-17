В Краматорске умер наблюдатель миссии ОБСЕ

В организации с глубокой скорбью восприняли известие о смерти наблюдателя СММ ОБСЕ в Краматорске Чеслава Концкого.

В Краматорске умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Республики Польша в Украине в Twitter.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью декларации стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.