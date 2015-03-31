Батальону "Донбасс" приказали покинуть Широкино - Семенченко

Об этом написал в Facebook народный депутат, экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"К сожалению, информация подтверждается. Штурмовой батальон три месяца проходивший "проверки" и "слаживания" после Иловайска, отправившийся после освобождения пленных в зону АТО и без перерыва сражавшийся на Бахмутской трассе и Дебальцево, Углегорске и Логвиново, последние несколько месяцев, постоянно сменяющий побратимов из других частей под Широкино получил приказ выйти и вернуться в Киев", - написал он.

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Семенчко отметил, он намерен по этому поводу встретиться с руководством Нацгвардии и направить обращение к президенту Украины.

По его словам, бойцы возмущены и не хотят оставлять Широкино.

"Конечно, "Донбасс" всегда четко и до конца выполнял приказы командования, выполнит и этот. Но сейчас, когда руководство террористов открыто заявляет о планах захвата Украины... Когда наращиваются силы российской армии...Зная реальную ситуацию в районе Мариуполя... Не понимаю... и как первый заместитель головы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны буду убеждать коллег из Нацгвардии учесть все обстоятельства", - добавил он.

Как отметил Семенченко, ранее начальник штаба батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил, что батальон покинул населенный пункт Широкино вблизи Мариуполя Донецкой области.