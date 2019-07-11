Сутки на Донбассе: боевики 42 раза нарушили "тишину", один украинский боец погиб, девять пострадали

Оккупанты продолжают обстреливать позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

На протяжении прошлых суток, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, девять – пострадали.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В частности, боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Марьинки, возле Каменки, два раза неподалеку Новотроицкого, окрестности Старогнатовки, в районе населенного пункта Павлополь, трижды вблизи Песков, два раза вблизи Березового, дважды неподалеку Широкино, окрестности Гранитного, в районе населенного пункта Красногоровка, вблизи Богдановки, возле Водяного, недалеко от Николаевки, дважды окраины Тарамчука и в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз: трижды вблизи Крымского, рядом Причепиловки, неподалеку Новотошкивского, в районе населенного пункта Луганское, три раза окраины Пивденного, вблизи Золотого-3, рядом с Попасной, неподалеку Новоалександровки, два раза в районе населенного пункта Золотое-4, дважды окраине Новозвановки, вблизи Хутора Вольного, два раза рядом Новолуганском и возле Зайцевого.

В результате обстрелов боевиков 1 боец Объединенных сил погиб, семеро получили ранения и 2 – боевое травмирование. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, которое противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 10 июля семь оккупантов ранены.

Как сообщал УНИАН, 9 июля войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов пятеро военнослужащих получили ранения и четверо – боевое травмирования.