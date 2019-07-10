Оккупанты 27 раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадали 9 украинских военных

Вместе стем бойцы ВСУ уничтожили три оккупанта и еще троих ранили.

За минувшие сутки, 9 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Также враг открывал огонь по украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Широкино, возле Ломакино, дважды неподалеку Водяного, два раза окраины Новомихайловки, дважды в районе населенного пункта Пески, вблизи Новотроицкого, пять раз неподалеку Красногоровки, неподалеку Пищевика и окрестности Чермалика.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 8 раз: дважды вблизи Травневого, три раза возле Новолуганского, неподалеку Зайцево, в районе населенного пункта Шумы и окрестности Новгородского.

В результате вражеских обстрелов пятеро военнослужащих получили ранения и четверо – боевое травмирование. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, которое противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 9 июля три оккупанта уничтожены и три ранены.

Как сообщал УНИАН, в течение 8 июля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ответ бойцы Объединенных сил уничтожили двух оккупантов и трех ранили.