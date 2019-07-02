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Волкер осудил обстрел боевиками санитарного автомобиля на Донбассе

08:12, 02 июля 2019
Война
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Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями, отметил Волкер / фото УНИАН

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля оккупантами в районе Водяного Донецкой области.

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«Печальная весть из Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями», — написал Волкер в Twitter.

От добавил этот комментарий к твиту журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото разбитого медицинского автомобиля.

Напомним, 1 июля в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли военнослужащий и военный медик, еще один получил ранения.

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Теги: #Курт Волкер#ООС