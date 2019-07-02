Волкер осудил обстрел боевиками санитарного автомобиля на Донбассе

1 июля в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля оккупантами в районе Водяного Донецкой области.

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«Печальная весть из Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями», — написал Волкер в Twitter.

От добавил этот комментарий к твиту журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото разбитого медицинского автомобиля.

Sad news out of Donbas. Medical personnel ambulances and should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 1, 2019

Напомним, 1 июля в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли военнослужащий и военный медик, еще один получил ранения.