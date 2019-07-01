Оккупанты на Донбассе обстреляли санитарное авто сил ООС, есть погибший

Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе в результате обстрела террористов.

В понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

Читайте такжеЗеленский: разведение сил в Станице Луганской стало первым шагом к прекращению огня (видео)

Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик — находится в критическом состоянии.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали неразорванные снаряды.