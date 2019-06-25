Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео
18:36, 25 июня 2019Война
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В результате удара был уничтожен российский снайпер.
Удар попал на видео / Скриншот
В ответ на постоянные обстрелы вблизи Донецка, контрснайперская группа обнаружила и уничтожила одного из российских снайперов, который цинично нарушал условия прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ и публикует соответствующее видео. Так, украинский снайпер одного из подразделений произвел мастерский выстрел с дистанции примерно в 1000 метров, и теперь обстрелы на этом участке временно стихли.
Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.
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