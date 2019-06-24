Оккупанты совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки

С начала суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции противник открывал огонь шесть раз.

Российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, с начала суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции противник открывал огонь шесть раз.

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«В 4.30 оккупанты совершили огневой налет на позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра. Огонь велся с направления с. Яковлевка, наши защитники ответили противнику огнем из гранатометов», - сказал Мотузяник.

Кроме того, в 06.15 враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Красногоровки.

«В 07.50 российско-оккупационные войска обстреляли из минометов сразу двух калибров позиции Объединенных сил возле Новгородского. В итоге противником было потрачено 27 мин 120-го и 82-го калибров. В ответ украинские защитники применили вооружение БМП и станковые гранатометы», - отметил спикер Минобороны.

Кроме того, вражеские выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия фиксировались ночью и утром возле с. Водяное, Красногоровка и Павлополь.

Мотузяник подчеркнул, что бойцы подразделений Объединенных сил вели огонь из штатного вооружения, без применения запрещенных калибров.

По предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, военнослужащие надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения.