Оккупанты с начала суток уже шесть раз обстреляли украинских бойцов на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Российские оккупанты от начала этой эпохи уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

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По его словам, на Луганском направлении ночью враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Шумы – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Южного – из автоматических гранатометов.

Кроме того, в 9:00 утра со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций украинских войск, оборудованных вблизи Майского. В течение 25 минут противник выпустил 5 мин калибра 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Праута отметил, что на Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих ВСУ, выполнявших боевые задачи возле Павлополя и Авдеевки – на позициях украинских войск разорвались 5 и 6 мин соответственно. А на подступах к Авдеевки из 8"40 до 9"00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери противника в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, восемь получили ранения.