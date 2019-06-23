цей матеріал доступний українською

На Донбассе погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады, его не смогли забрать из-за интенсивного обстрела

00:34, 23 июня 2019
Война
191 0
REUTERS

22 июня в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области на взрывном устройстве подорвался боец 24-й отдельной механизированной бригады, проинформировала пресс-служба операции Объединенных сил.

Читайте такжеДень на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец ранен

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении штаба.

Из-за интенсивного обстрела, который вели боевики, украинские военные не смогли забрать тело.

"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – добавила пресс-служба. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война