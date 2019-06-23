На Донбассе погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады, его не смогли забрать из-за интенсивного обстрела

Тело украинского военнослужащего, погибшего возле Оленевки Донецкой области, пока находится на территории боевиков, его не смогли забрать из-за интенсивного обстрела, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

22 июня в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области на взрывном устройстве подорвался боец 24-й отдельной механизированной бригады, проинформировала пресс-служба операции Объединенных сил. Читайте такжеДень на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец ранен "В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении штаба. Из-за интенсивного обстрела, который вели боевики, украинские военные не смогли забрать тело. "Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – добавила пресс-служба.

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