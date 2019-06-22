На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 25 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции ООС - вблизи Водяного, Старогнатовки и Широкино.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевое травмирование.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики 7 раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе БТР боевиков въехал в дом – пострадали двое гражданских

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Опытного, Авдеевки, Водяного, Широкино, Новотроицкого, Песков, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 9 раз: неподалеку Луганского, Новолуганського, Южного, Катериновки, Зайцево, Новгородского.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четырех оккупантов были ранены.

От начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Старогнатівки и Широкиного.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.