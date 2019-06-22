На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 25 раз нарушили режим тишины
За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевое травмирование.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики 7 раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.
Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Опытного, Авдеевки, Водяного, Широкино, Новотроицкого, Песков, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Красногоровки.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 9 раз: неподалеку Луганского, Новолуганського, Южного, Катериновки, Зайцево, Новгородского.
За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четырех оккупантов были ранены.
От начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Старогнатівки и Широкиного.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.