Сутки на Донбассе: 34 обстрела, один украинский боец ранен

Боевики обстреливают позиции Объединенных сил из БМП, гранатометов и запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

На протяжении прошлых суток, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. При этом девять раз были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза окраину населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Талаковка – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик – крупнокалиберные пулеметы;

трижды вблизи Водяное – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

три раза Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новоселовка Вторая – автоматические гранатометы;

Пески – минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет;

вблизи Авдеевки – из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

населенный пункт Марьинка – миномет калибра 82 мм;

Опытное – крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:

четыре раза Южное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

окрестности Крымского – миномет калибра 82 мм;

Попасная - 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;

семь раз Луганское – миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Шумы – стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Новотошковское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

окрестности Новоалександровки – 120 мм миномет, вооружение БМП и станковый противотанковый гранатомет;

Золотое-4 – миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 17 июня три оккупанта были ранены.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 16 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.