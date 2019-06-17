Боевики мощно обстреляли позиции бойцов ООС: двое военных ранены

Боевики били из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

За прошедшие сутки, 16 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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"Из них два раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным оперативно-тактического группировки "Восток", в районе их ответственности противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям.