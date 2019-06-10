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На Донбассе ликвидирован боевик "Востока" (фото)

20:35, 10 июня 2019
Война
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Боевик уничтожен / facebook.com/ukrop.bc

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200-ая бригада 09.06.19, Моисеенков "Маз" Иван из Донецка. Подразделение "Восток", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала суток оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Теги: #Донбасс#боевики#потери