Боевики сегодня пять раз обстреляли украинских военных

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды в районе села Водяное с направления Пикузы и Ужовка - из крупнокалиберного пулемета; Пищевик с направления населенного пункта Верхнешироковское - из станкового противотанкового гранатомета; возле Новотроицкого со стороны с населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Зайцево с направления Гольмовский - из минометов калибра 120 мм", - говорится в сводке штаба.

По данным штаба, на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 9 июня, боевики на Донбассе совершили 14 обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.