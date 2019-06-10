Тука объяснил, как бойцы ООС отреагировали бы на идею Кучмы не стрелять в ответ на провокации

Замминистра напомнил, что ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы.

Украинские военные на Донбассе будут отвечать на обстрелы боевиков "Л/ДНР" даже в случае получения приказа не стрелять в ответ.

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Как сообщает "Обозреватель" такое мнение в эфире ObozTV высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Таким образом он прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ в определенных ситуациях не должны отвечать на вражеские обстрелы ответным огнем.

Замминистра напомнил, что ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы.

"Но когда у наших ребят существует опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, что их там сейчас уничтожают. Извините, я что нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я конечно буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей", – отметил он.

На уточняющий вопрос, игнорировали бы украинские военные приказ главнокомандующего не отвечать на обстрелы, Тука указал: "Я в этом убежден".

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.

Об этом Кучма сказал в четверг на брифинге в Администрации президента на прошлой неделе. По его мнению, условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.

Он отметил, что отвечать огнем надо, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".