На Донетчине два человека подорвались на мине

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В больницу г. Селидово были доставлены тела двух мужчин с минно-взрывными травмами. Правоохранители установили личность одного из погибших - это 39-летний житель с. Невельского. Личность второго устанавливается», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа окраине Крымского двое военных подорвались на мине

По данным милиции, трагедия произошла 18 марта около 13.30 на поле села Невельского: автомобиль, в котором находились потерпевшие, наехал на мину.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по п.5 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.