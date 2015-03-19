На Донетчине два человека подорвались на мине

15:38, 19 марта 2015
Война
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В Ясиноватинском районе Донецкой области два человека подорвались на мине.

Автомобіль, в якому знаходилися потерпілі, наїхав на міну / УНIАН

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В больницу г. Селидово были доставлены тела двух мужчин с минно-взрывными травмами. Правоохранители установили личность одного из погибших - это 39-летний житель с. Невельского. Личность второго устанавливается», - говорится в сообщении.

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По данным милиции, трагедия произошла 18 марта около 13.30 на поле села Невельского: автомобиль, в котором находились потерпевшие, наехал на мину.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по п.5 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

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