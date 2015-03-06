Вблизи Станицы Луганской на растяжке подорвался местный житель

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

«В Станично-Луганском районе тяжелые осколочные ранения получил 36-летний местный житель. Мужчина вышел в лесополосу возле с. Старый Айдар и подорвался на растяжке. Сейчас он находится в больнице г. Счастья», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в селах на линии разграничения огня продолжается восстановление перебитых систем жизнеобеспечения.

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«Вчера (5 марта - ред.) впервые после долгого перерыва появилась центральная вода в пригороде Золотого - поселке Стахановец. Кроме того, восстановлена мобильная связь в Крымском. Центральной воды здесь пока нет (водопровод поврежден на местности, прилегающей к Сокольникам, оккупированным боевиками), поэтому люди добывают воду из скважин и делятся с другими», - рассказали в пресс-службе.

В то же время, как отмечается, на контролируемой правительством Луганщине все еще без света остаются два села - Новотошковка и Троицкое в Попаснянском районе. Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением поврежденных линий электропередач.