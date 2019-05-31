На Донбассе планируется ликвидация главарей "ЛДНР" - ИС

При этом террористы хотят все свернуть на так называемых украинских диверсантов.

На оккупированном Донбассе планируется ликвидация представителей высшего "руководства "республик".

Такие слухи распространяются в "МГБ ЛДНР". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в Facebook.

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При этом террористы хотят все свернуть на так называемых украинских диверсантов, якобы розыскиваемых боевиками.

"В "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства". Среди рядового состава в обоих "МГБ" распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "ЛДНР", - рассказал Тымчук.

Ранее в "Информационном сопротивлении" заявляли, что ФСБ РФ начала новый комплекс мер, направленных на подрыв позиций Владислава Суркова на территории "ДНР" и отстранение от "власти" его ставленников во главе с Денисом Пушилиным.