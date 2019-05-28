Действия ФСБ РФ должны привести к критическому недовольству деятельностью террориста Пушилина и его команды.

По информации группы "Информационное сопротивление", ФСБ РФ начала новый комплекс мероприятий, направленных на подрыв позиций Владислава Суркова на территории "ДНР" и отстранения от "власти" его ставленников во главе с Денисом Пушилиным.

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Об этом в Facebook сообщает координатор группы ИС Дмитрий Тымчук и отмечает, что параллельно с запуском информационной кампании относительно смены куратора "ЛДНР" (Суркова на Бабича) и подачи Сурковым заявления об отставке в связи с "провалом его деятельности на украинском направлении" и "недовольством Путина" (в вариации – "в связи с тяжёлой болезнью"), также проводится комплекс мероприятий в социально-экономической сфере.

Так, по указанию генерал-полковника ФСБ Беседы не осуществляют либо же задерживают выплаты в "республиканский бюджет" с целью формирования его катастрофического дефицита.

Такие шаги должны уже в летний период привести социально-экономическим потрясениям и, соответственно, к критическому недовольству деятельностью террориста Пушилина и его команды. Что, в свою очередь, даст основания для их смещения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи, что помощник Путина, куратор "ЛДНР" Владислав Сурков отправлен в отставку.