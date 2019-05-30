В районе ООС ранили украинского бойца

Оккупанты обстреляли позиции украинских войск неподалёку от села Крымское.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил ранен один украинский боец.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 18:00 30 мая 2019 года, которая обнародована в Facebook.

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«С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Пивнич» противник обстрелял наши позиции неподалёку от села Крымское из минометов калибра 82 мм», - сообщили в пресс-центре.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - отмечается в сводке.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе обнаружили тело военнослужащего, который пропал без вести во время боя возле Попасной 27 мая.