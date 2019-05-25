За прошедшие сутки оккупанты 17 раз обстреляли позиции ООС: один украинский боец погиб

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены.

За прошедшие сутки, 24 мая, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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13 обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - около населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхньоторецкое, Авдеевка, Каменка, Гнутово, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Лебединское.

Еще четыре обстрела произошли возле населенных пунктов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены", - говорится в сообщении штаба.

От начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.