Прошла через глаз и мозг: в Днепре врачи извлекли пулю из головы бойца ООС

У раненого бойца появились признаки положительной динамики.

Нейрохирург Андрей Сирко провел сложную операцию по извлечению пули из головы украинского военнослужащего, раненого в районе ООС.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Вчера пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс», - написал он.

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По словам Рыженко, уже сегодня раненый боец показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями.

«Приехала к нему невеста Аня, она ждет ребенка. Говорит, со слезами на глазах, - я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил. Александру 24 года, солдат ВСУ, родом из Николаева", - рассказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате обстрелов ранения получил один боец ООС.