Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение дважды, ранен военный
07:41, 23 мая 2019Война
23 0
Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.
REUTERS
За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Читайте такжеВосемь военных на Донбассе попали в плен боевиков
Боевики обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.
В результате обстрелов ранения получил один боец ООС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter