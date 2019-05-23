Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение дважды, ранен военный

Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Читайте такжеВосемь военных на Донбассе попали в плен боевиков

Боевики обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.

В результате обстрелов ранения получил один боец ООС.