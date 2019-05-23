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Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение дважды, ранен военный

07:41, 23 мая 2019
Война
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REUTERS

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Боевики обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.

В результате обстрелов ранения получил один боец ООС.

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Теги: #ВСУ#война на Донбассе