Появилось свежее видео из оккупированного Донецка

На опубликованном ролике улица в Донецке выглядит пустынной.

#Донецк, ул. Стратонавтов, май 2019 года pic.twitter.com/OA1cEA7N0t — Necro Mancer (@666_mancer) May 22, 2019

В сети опубликовано видео, снятое во временно оккупированном Донецке на улице Стратонавтов.

Читайте такжеВысокопоставленный боевик "ДНР" попал в серьезную аварию в Донецке (фото)

Соответствующие кадры появились в Twitter блогера Necro Mancer‏. Судя по записи, "русский мир" прочно обосновался в оккупированном городе: в ролики видны разрушенные дома, на обочинах - кучи мусора. Улица выглядит пустынной.

Ранее в центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков "ДНР" Олегу Мамиеву (позывной "Мамай").