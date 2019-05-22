Появилось свежее видео из оккупированного Донецка
15:38, 22 мая 2019Война
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На опубликованном ролике улица в Донецке выглядит пустынной.
— Necro Mancer (@666_mancer) May 22, 2019
#Донецк, ул. Стратонавтов, май 2019 года pic.twitter.com/OA1cEA7N0t
В сети опубликовано видео, снятое во временно оккупированном Донецке на улице Стратонавтов.
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Соответствующие кадры появились в Twitter блогера Necro Mancer. Судя по записи, "русский мир" прочно обосновался в оккупированном городе: в ролики видны разрушенные дома, на обочинах - кучи мусора. Улица выглядит пустынной.
Ранее в центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков "ДНР" Олегу Мамиеву (позывной "Мамай").
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