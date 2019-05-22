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Появилось свежее видео из оккупированного Донецка

15:38, 22 мая 2019
Война
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В сети опубликовано видео, снятое во временно оккупированном Донецке на улице Стратонавтов.

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Соответствующие кадры появились в Twitter блогера Necro Mancer‏. Судя по записи, "русский мир" прочно обосновался в оккупированном городе: в ролики видны разрушенные дома, на обочинах - кучи мусора. Улица выглядит пустынной.

Ранее в центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков "ДНР" Олегу Мамиеву (позывной "Мамай").

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Теги: #Донбасс#Донецк#фото