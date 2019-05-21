В оккупированном Донецке установили бюст российского боевика "Мамая"

На открытии бюста присутствовал главарь «ДНР» Денис Пушилин.

В центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков «ДНР» Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»).

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Как сообщают «Новости Донбасса», бюст был установлен в парке имени Ленинского комсомола. Оккупанты провели митинг по этому случаю, на нем присутствовал главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Мамиев – уроженец российкого Владикавказа. Приехал на Донбасс в 2014 году, воевал в рядах формирования боевиков «Восток». Получил смертельное ранение в голову 17 мая 2018 года, в бою под Авдеевкой.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.