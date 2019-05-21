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В оккупированном Донецке установили бюст российского боевика "Мамая"

16:22, 21 мая 2019
Война
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В Донецке поставили бюст боевику "ДНР" / ОДДР

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Как сообщают «Новости Донбасса», бюст был установлен в парке имени Ленинского комсомола. Оккупанты провели митинг по этому случаю, на нем присутствовал главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Мамиев – уроженец российкого Владикавказа. Приехал на Донбасс в 2014 году, воевал в рядах формирования боевиков «Восток». Получил смертельное ранение в голову 17 мая 2018 года, в бою под Авдеевкой.  

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.

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Теги: #Донбасс#Донецк#война