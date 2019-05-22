"Ехали в штаб бригады": Полторак рассказал, как восемь бойцов попали в плен боевиков
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми пленных украинских военных в районе ООС.
Об этом он сообщил "112 Украина".
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Полторак рассказал, что бойцы ехали вместе со старшиной.
"Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно - утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной, обстоятельства, как это произошло, я буду понимать после приезда в министерство", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины сегодня утром по ошибке отклонились от маршрута и в оккупированной части Донбасса попали в плен российских боевиков.
По предварительной информации, военнослужащие двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое.