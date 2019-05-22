"Ехали в штаб бригады": Полторак рассказал, как восемь бойцов попали в плен боевиков

По данным министра обороны, бойцы были вместе со старшиной.

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми пленных украинских военных в районе ООС.

Об этом он сообщил "112 Украина".

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Полторак рассказал, что бойцы ехали вместе со старшиной.

"Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно - утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной, обстоятельства, как это произошло, я буду понимать после приезда в министерство", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины сегодня утром по ошибке отклонились от маршрута и в оккупированной части Донбасса попали в плен российских боевиков.

По предварительной информации, военнослужащие двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое.