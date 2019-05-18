Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из артиллерии и минометов

Также боевики обстреливали военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Также боевики обстреливали военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных были обстреляны четыре раза:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм – в районе поселка городского типа Новгородское;

из гранатометов различных систем – возле населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечают в штабе, на каждый обстрел боевики получили адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 – ранены.

От начала текущих суток боевики из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции военных вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.