Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из артиллерии и минометов
На Донбассе 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Также боевики обстреливали военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Павлополь;
из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Новотроицкое;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных были обстреляны четыре раза:
дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Золотое-4;
из минометов калибра 82 мм – в районе поселка городского типа Новгородское;
из гранатометов различных систем – возле населенного пункта Крымское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечают в штабе, на каждый обстрел боевики получили адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 – ранены.
От начала текущих суток боевики из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции военных вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.