На Донбассе оккупанты ранили украинского военного - бойцы ООС ответили

С полуночи враг четырежды нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

С начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

«С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сообщили в пресс-центре.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник трижды обстрелял позиции украинских подразделений: из гранатометов различных систем - возле села Пески; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалёку от населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник из 120-мм минометов обстрелял позиции Объединенных сил неподалёку от населенного пункта Троицкое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - сказано в сводке.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, 30 апреля в больнице Днепра от полученных вчера на Мариупольском направлении ранений скончался военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Гвоздиевский Сергей Владимирович.