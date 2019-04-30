Умер раненый на Донбассе десантник ВСУ (фото)

Несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм.

30 апреля в больнице Днепра от полученных вчера на Мариупольском направлении ранений скончался военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Гвоздиевский Сергей Владимирович, 1966 года рождения, житель города Могилев-Подольский Винницкой области.

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Об этом говорится на официальной Facebook-странице командования десантно-штурмовой войск Украины.

"Вчера, 29 апреля на Мариупольском направлении, во время выполнения задач по назначению 53-летний военнослужащий получил тяжелые ранения. После оказания доврачебной и первой медицинской помощи он сразу был эвакуирован воздушным транспортом в специализированное лечебное учреждение города Днепр. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов нет.