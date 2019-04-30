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"Довела баба Сашу до цугундера": боевику "ДНР" досталось из-за любовных похождений в России (фото)

17:11, 30 апреля 2019
Война
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Оккупант поплатился за любовные похождения / фото myrotvorets.center

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Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото боевика и решение суда.

Как выяснилось, боевик решил съездить в Россию к своей девушке, но у него с собой не было документа, удостоверяющего личность. Террористу выписали штраф в размере 2000 рублей (около 800 гривень, - Ред.) и выдворили за пределы России.

"Довела баба Сашу до цугундера (любое место заключения с тюремным режимом, - Ред.)... Интересно, куда его выслали?", - говорится в сообщении блогера.

фото twitter.com/666_mancer
фото twitter.com/666_mancer

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина. 

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Теги: #ДНР#боевики#Россия