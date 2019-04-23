Журналисты показали фото "премьера "ДНР", скрывавшего свое лицо

До этого снимков, на которых видно лицо "премьера "ДНР", в сети не было.

Журналисты обнаружили фотографию с "премьер-министром" группировки "ДНР" Александром Ананченко.

Снимок был сделан на Ялтинском экономическом форуме, который состоялся в минувшие выходные в аннексированном Россией Крыму, пишут "Новости Донбасса".

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По информации журналистов "Новостей Донбасса", на снимке именно Ананченко. "Премьер "ДНР" запечатлен в компании оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова и главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

До этого сников, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было. СМИ "ДНР" не публиковали фотографии и видео с ним.

Отметим, что Александр Ананченко был назначен "премьер-министром" группировки "ДНР" в октябре 2018 года.

Известно, что Ананченко занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" — компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Источники "Новостей Донбасса", лично знакомые с Ананченко, сообщали, что он родом из Донецкой области. В 90-х годах он жил в Москве, где работал начальником юридического департамента Михаила Живило — российского бизнесмена родом из Селидово (Донецкой области), специализирующегося на металлургическом бизнесе.

После бегства Живило во Францию, Ананченко вернулся в Донецк. И там работал с еще одним выходцем из Селидово — Эдуардом Прутником. Прутник начал свою деятельность с должности советника Виктора Януковича, когда тот был на посту заместителя председателя Донецкой ОГА.