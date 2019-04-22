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Россия отправила на Донбасс новых кураторов - офицер ВСУ

09:48, 22 апреля 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

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"В отдельные подразделения 1-го и 2-го Армейских корпусов оккупантов прибыли группы из числа кадровых военнослужащих РФ для усиления контроля над подразделениями", – сообщил Штефан.

Также, по его словам, в большинстве оккупационных войск до 14 мая введен усиленный "казарменный режим".

"По инсайдерской информации, кураторы из РФ решили усилить контроль за боевиками из местного населения и подразделениями, в связи с низким морально-психологическим состоянием и нежеланием последних защищать рубежи фейковых республики. На время особых мероприятий освобождение, оставление расположений, больничные, отпуска и командировки запретили", – пишет офицер.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе из снайперского оружия обстреляли позиции ООС возле Катериновки, ранен военный.

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Теги: #Донбасс#война