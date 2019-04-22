Россия отправила на Донбасс новых кураторов - офицер ВСУ

Отмечается, что в большинстве оккупационных войск до 14 мая введен усиленный "казарменный режим".

На Донбасс прибыли новые кураторы из России для того, чтобы контролировать местных боевиков "ЛДНР".

Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

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"В отдельные подразделения 1-го и 2-го Армейских корпусов оккупантов прибыли группы из числа кадровых военнослужащих РФ для усиления контроля над подразделениями", – сообщил Штефан.

Также, по его словам, в большинстве оккупационных войск до 14 мая введен усиленный "казарменный режим".

"По инсайдерской информации, кураторы из РФ решили усилить контроль за боевиками из местного населения и подразделениями, в связи с низким морально-психологическим состоянием и нежеланием последних защищать рубежи фейковых республики. На время особых мероприятий освобождение, оставление расположений, больничные, отпуска и командировки запретили", – пишет офицер.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе из снайперского оружия обстреляли позиции ООС возле Катериновки, ранен военный.